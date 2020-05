Unicredit, Mustier: “Posizione patrimoniale robusta. Abbiamo strumenti per sfide Covid-19” (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – “Il primo trimestre 2020 ha confermato ancora una volta l’impatto positivo di Transform 2019 su tutto il nostro business. La nostra performance commerciale nei primi due mesi è stata molto forte. Il margine di interesse si è mantenuto stabile e le commissioni sono cresciute del 5,2 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha affermato il CEO di Unicredit Jean Pierre Mustier commentando i risultati del primo trimestre 2020. “Abbiamo ora una posizione patrimoniale estremamente robusta, con un significativo aumento del nostro CET1 MDA buffer a 436 pb nel trimestre, ben al di sopra del nostro target di 200-250 pb, e disponiamo inoltre di un’ampissima posizione di liquidità, pari al 143 per cento alla fine del trimestre”. Fin dai primi giorni dell’epidemia in Italia – continua Mustier – ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – “Il primo trimestre 2020 ha confermato ancora una volta l’impatto positivo di Transform 2019 su tutto il nostro business. La nostra performance commerciale nei primi due mesi è stata molto forte. Il margine di interesse si è mantenuto stabile e le commissioni sono cresciute del 5,2 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha affermato il CEO diJean Pierrecommentando i risultati del primo trimestre 2020. “ora una posizioneestremamente, con un significativo aumento del nostro CET1 MDA buffer a 436 pb nel trimestre, ben al di sopra del nostro target di 200-250 pb, e disponiamo inoltre di un’ampissima posizione di liquidità, pari al 143 per cento alla fine del trimestre”. Fin dai primi giorni dell’epidemia in Italia – continua– ...

Torna a guidance originale: 50% su esercizio 2023, 40% prima (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 mag - 'Non ci sono modifiche nella dividend policy sul 2021 e oltre, il payout sara' al 50% sul ...

Unicredit chiude il I trimestre con una maxi-perdita di 2,7 mld, aggiornamento piano entro inizio 2021

Unicredit ha chiuso il primo trimestre del 2020 con una perdita netta contabile pari a 2,7 miliardi di euro, per effetto di consistenti poste non operative e dello scenario macroeconomico sulle rettif ...

