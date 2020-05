Ungheria, Orban boccia la Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica sulle donne (Di mercoledì 6 maggio 2020) Ungheria, Parlamento boccia Convenzione contro violenza su donne Dopo circa un mese dall’adozione della legge che conferisce al premier ungherese Viktor Orban i pieni poteri, il Parlamento di Budapest ha respinto la ratifica della Convenzione di Istanbul per proteggere le donne dalla violenza, che per l’esecutivo promuoverebbe l’ideologia distruttiva di genere e della “migrazione illegale”. Il suo “approccio ideologico è contrario alla legge ungherese e alle credenze del governo”, ha affermato davanti all’Assemblea il deputato Lorinc Nacsa, dei democratici cristiani, alleato di minoranza della coalizione con il partito sovrano Fidesz di Orban. Il Parlamento e il governo ungheresi sono tra quelli in cui le donne sono meno rappresentate nell’Ue, e Fidesz ritiene che tutte le garanzie per la sicurezza delle donne ... Leggi su tpi GOVERNO - REGIONI - DECRETI/ Quell’Ungheria (di Orbán) così vicina

Dopo circa un mese dall’adozione della legge che conferisce al premier ungherese Viktor Orban i pieni poteri, i il Parlamento di Budapest ha respinto la ratifica della Convenzione di Istanbul per prot ...

