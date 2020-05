Una Vita anticipazioni | SAMUEL ruba nella bottega di LOLITA | ecco perché

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Alday (Juan Gareda) sarà costretto ad “improvvisarsi” ladro nelle prossime puntate italiane di Una; dato che avrà bisogno urgente di denaro per lasciare Acacias insieme alla moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido), l’uomo penserà infatti di introdursilocanda di(Rebeca Alemany) perre l’introito di una raccolta benefica organizzata da Susana (Amparo Fernandez) e Rosina (Sandra Marchena).Leggi anche: THE O.C.,episodi di mercoledì 6 maggioFacciamo quindi chiarezza su tutta questa storyline per capire come si arriverà alla “clamorosa” svolta… Una, trame:e Genoveva braccati da Cristobal Cabrera Leindicano che tutto inizierà nel momento in cui si presenterà nel quartiere il losco Ariza (Jorge Coralles). Come abbiamo avuto modo ...