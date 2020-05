Una ragazza discinta twerka durante un suo live | Dj Khaled riattacca | “Ho una famiglia!”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Gli appartenenti alla scena rap mondiale sono spesso visti in maniera non esattamente positiva. Misogini, violenti, assuntori di sostanze stupefacenti. Ci sono anche eccezioni, chiaramente, ma spesso non fanno notizia. Stavolta, però, il gesto del personaggio in questione non può non fare notizia. Lui è Dj, disc jockey e produttore statunitense. Un dj con 11 album all’attivo e collaborazioni con tutti i più forti della principale scena hip hop mondiale (di seguito una traccia esemplificativa della sua produzione, con Ludacris, Rick Ross, T-Pain e Snoop Dogg in una unica traccia). Ma veniamo alla notizia – che per altro dimostra come è vero che l’unica cosa che faccia Djsia vincere. Come molte celebrità musicali americane, ultimamente Djha preso ad invitare fan randomi propri ...