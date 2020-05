Un Giorno in Pretura, Gina Lollobrigida dà in escandescenze in tribunale: il video sparisce da RaiPlay, è giallo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il ritorno in onda di Un Giorno in Pretura in prima serata su Rai3 si è trasformato domenica scorsa in un vero e proprio Gina Lollobrigida Show. La trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi si è occupata dell’attrice classe 1927 che ha trascinato in tribubale Francisco Javier Rigau Rafols con l’accusa di averlo sposato con l’inganno. Il figlio della diva schierato a favore dell’imprenditore, la testimonianza del factotum Andrea Piazzolla, le escandescenze della Lollobrigida (“Quando farò un’autobiagrafia le dirò tutto”, già diventata una frase vitale) hanno suscitato grande attenzione sui social diventando un piccolo evento. Chi non ha potuto assistere in diretta alla trasmissione ha provato a recuperare la puntata su RaiPlay ma la trasmissione di fatto non risulta, a sorpresa, disponibile sulla piattaforma ... Leggi su ilfattoquotidiano Un Giorno in Pretura - Gina Lollobrigida scomparsa da RaiPlay?

Perché è sparito il processo Lollobrigida di Un Giorno in Pretura dal sito di Rai Play?

Il ritorno in onda di Un Giorno in Pretura in prima serata su Rai3 si è trasformato domenica scorsa in un vero e proprio Gina Lollobrigida Show. La trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi si è oc ...

