Ultim’ora-Strappo nel governo | ministri renziani pronti alle dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonel: iminacciano l’addio. Ma sarà il solito bluff? L’ultimatum arriva dalla titolare dell’Agricoltura Teresa Bellanova. “La questione mi pone di fronte a una riflessione attentissima, per me e’ motivo anche di permanenza del. Non sono qui a fare tappezzeria“. Cosi’ la ministra delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, a Radio anch’io su Radio Uno, quando le si chiede che cosa fara’ se ilnon approvasse il provvedimento sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, motivo di divergenze nell’Esecutivo. “Per me – ha spiegato l’esponente di Italia Viva – questa non e’ una battaglia strumentale, queste persone non votano. In questo Paese tanti guardano al consenso, noi stiamo ...