Ultimi sondaggi elettorali, Swg: percentuali dei partiti ad oggi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tra gli Ultimi sondaggi elettorali pubblicati merita attenzione quello realizzato da Swg per conto di La7. Chi si aspettava un ulteriore calo delle intenzioni di voto della Lega, leggendo i dati di questo sondaggio si dovrà ricredere. Secondo Swg, infatti, il partito di Matteo Salvini resta saldamente al primo posto tra le forze politiche se si dovesse votare oggi. Il Pd resta ancora distante, nonostante continui piccoli passi avanti nel consenso potenziale. Migliora anche il M5S, che riesce a tenere a distanza Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Discreta la performance di Forza Italia, mentre anche Swg come altre case di sondaggi certifica la crisi di Italia Viva di Matteo Renzi. Cresce il partito degli incerti, sono il 40%. (segue dopo la foto) Le percentuali dei partiti oggi Queste le percentuali dei partiti rilevate oggi da Swg: Lega 27,3 Partito Democratico ... Leggi su urbanpost Ultimi Sondaggi elettorali SWG per La 7 di oggi : Lega in calo - volano Meloni e M5S

Gli ultimi sondaggi : le intenzioni di voto

Ultimi sondaggi elettorali - Demos-Repubblica : percentuali partiti e gradimento leader (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tra glipubblicati merita attenzione quello realizzato da Swg per conto di La7. Chi si aspettava un ulteriore calo delle intenzioni di voto della Lega, leggendo i dati di questoo si dovrà ricredere. Secondo Swg, infatti, il partito di Matteo Salvini resta saldamente al primo posto tra le forze politiche se si dovesse votare. Il Pd resta ancora distante, nonostante continui piccoli passi avanti nel consenso potenziale. Migliora anche il M5S, che riesce a tenere a distanza Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Discreta la performance di Forza Italia, mentre anche Swg come altre case dicertifica la crisi di Italia Viva di Matteo Renzi. Cresce il partito degli incerti, sono il 40%. (segue dopo la foto) LedeiQueste ledeirilevateda Swg: Lega 27,3 Partito Democratico ...

Felix49209841 : @pietroraffa @luisa_chiari Che la lega scende nei sondaggi,ci sta pure. Ma il PD che non è pervenuto in questi ulti… - papel61 : RT @Kotiomkin: Secondo gli ultimi sondaggi, alla domanda 'Lei voterebbe #ItaliaViva?' il 100% degli Italiani ha risposto 'Manco morto'.… - ___Riccardo : @Mov5Stelle @RicRicciardi Avanti così. Il capitone crolla nei sondaggi. Finalmente anche i leghisti iniziano a dubi… - infoitinterno : Ultimi Sondaggi elettorali SWG per La 7 di oggi: Lega in calo, volano Meloni e M5S - infoitinterno : Ultimi sondaggi, la Lega continua ad arretrare: sorride Fratelli d'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi Ultimi sondaggi: In calo la Lega, crescono M5S e FdI La7 Ultimi sondaggi elettorali, Swg: percentuali dei partiti ad oggi

Gli ultimi sondaggi elettorali confermano una certa stabilità dello scenario politico. La maggioranza che sostiene il governo Conte non perde consensi, sostenuta per ora dalla popolarità del premier.

Sondaggio sulla fiducia nei leader: ecco chi sale e chi scende

Politica - L'ultimo sondaggio di Ipsos per DiMartedì ha indagato sull'orientamento dell'elettorato circa le figure dei leader: ecco i risultati. Venendo ai risultati dell'indagine, in testa alla class ...

Gli ultimi sondaggi elettorali confermano una certa stabilità dello scenario politico. La maggioranza che sostiene il governo Conte non perde consensi, sostenuta per ora dalla popolarità del premier.Politica - L'ultimo sondaggio di Ipsos per DiMartedì ha indagato sull'orientamento dell'elettorato circa le figure dei leader: ecco i risultati. Venendo ai risultati dell'indagine, in testa alla class ...