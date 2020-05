UE verso recessione storica | PIL Eurozona -7 | 7%

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – “Nonostante una risposta politica rapida e completa sia a livello UE che nazionale, quest’anno l’economia europea subirà unadi dimensioni storiche”. Lo scrive la Commissione UE nelle previsioni economiche di primavera, rese note in questi minuti che certificano per il nostro Paese un crollo del PIL del 9,5% per il 2020. Per l’il calo nel 2020 sarà del 7,7% e per l’Ue del 7,4%, ma nel 2021 è previsto un rimbalzo importante: +6,3% nella zona euro e +6,1% nell’Unione. Rispetto alle previsioni autunnali, i dati sono stati rivisti al ribasso di circa 9 punti. Lo shock per l’economia dell’UE è “simmetrico”, sottolinea la Commissione “in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma si prevede che sia il calo della produzione nel 2020 che la ...