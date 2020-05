Ue | «Recessione senza precedenti» Pil Italia -9 | 5% | solo la Grecia peggio

(Di mercoledì 6 maggio 2020) L'economia è in caduta libera, tutta. Ma per l'lo scenario, con la pandemia da coronavirus, è inquietante.lainfatti, avrà una caduta del prodotto...

MonicaGipsy : RT @Geopoliticainfo: ????#CommissioneUE: 'Vista la gravita di questo shock a livello mondiale senza precedenti, è ora abbastanza chiaro che l… - mickycaruso : RT @ElioLannutti: Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni comuni gravi distorsion… - DaCaiomauro : RT @ElioLannutti: Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni comuni gravi distorsion… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Ue vede recessione record: Pil Italia -9,5%, peggio solo la Grecia. Eurozona -7,7%. «Senza azioni comuni gravi distorsion… - Simozinza : RT @Mark_DiDonato84: @VivianaP1511 @VotersItalia Debito pubblico più alto della storia. Recessione più alta dal 2008. Aziende fallite e fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Recessione senza

Nella giornata di ieri il Premier Conte ha incontrato le parti sociali e i sindacati, mentre oggi toccherà agli industriali. La necessità emersa è quella di lavorare in sinergia. Per ripartire e per r ...«Nonostante una risposta politica rapida e completa sia a livello Ue che nazionale, quest’anno l’economia europea subirà una recessione di dimensioni storiche». Lo scrive la Commissione Ue nelle previ ...