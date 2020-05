Ue e coronavirus | il fallimento degli eurobond spinge verso il mes

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Si tratta di Titoli di Stato emessi dall'Unione Europea che costituiscono una fonte di finanziamento stabile per tutti i Paesi a un costo contenuto, con un rating ai primi posti della categoria investment grade, e quindi con la possibilità di essere molto appetibili per gli investitori istituzionali

Gli eurobond o coronabond sono uno strumento di debito comune dei Paesi della Zona Euro, quindi garantito, in ugual misura, da tutti gli Stati membri. In sostanza si tratta di Titoli di Stato emessi d ...Mai era accaduto che metà della popolazione globale finisse in quarantena nel tentativo di contenere la diffusione di un’epidemia. Quando a gennaio la Cina ha congelato la socialità di decine di milio ...