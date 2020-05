Ue | a Saipem contratto per il nuovo gasdotto nel Mar Baltico tra Danimarca e Polonia

(Di mercoledì 6 maggio 2020)si è aggiudicata unda parte di Gaz-System S.A. per il trasporto e l’installazione di untranel Mar. Il, firmato dalla sua controllata nel Regno UnitoLtd, vale circa 280 milioni di euro. Il progetto “Baltic Pipe” è un’infrastruttura strategica sviluppata da una joint venture tra Gaz-System SA ed Energinet.dk ed è cofinanziato dall’Unione Europea per la realizzazione di uncorridoio intereuropeo del gas che fornirà gas direttamente dalla Norvegia ine nei paesi confinanti. In particolare, ilcomprende la realizzazione di unrivestito di cemento di circa 275 km x 36″ tra, a profondità comprese tra 4 e 57 mt, che sarà installato dalle naviconfigurate per la posa S-lay. ...

