LegaSalvini : #SALVINI: 'VIA TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI, FIDUCIA A ITALIANI' - FAspromonti : @NicolaPorro @RicoAlessandro Infatti, mi fanno solo ridere quando ci dicono che ci siamo comportati da 'responsabil… - Today_it : 'Tutte le autocertificazioni raccolte potranno essere oggetto di controlli successivi' - LttMaurizio : @4everAnnina e te credo,che se prendono una responsabilità? guarda su tutte le autocertificazioni,sono a conoscenza… - infoitinterno : Salvini: 'Via tutte le autocertificazioni, fiducia a italiani' -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte autocertificazioni

Today

Silvio Berlusconi, per far fronte all'emergenza coronavirus e alla crisi economica che seguirà, ha una ricetta tutta sua. "Quello che stiamo vivendo è molto diverso da una guerra, perché deriva da una ...Trovato un altro anticorpo monoclonale in grado di distruggere il coronavirus: speranze per cura Gli scienziati dell'Israel Institute of Biological Research (IIBR) hanno annunciato di aver identificat ...