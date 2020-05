Tu li hai ammazzati | i nonni Mara Venier | il durissimo sfogo contro Ilaria Capua | le

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo un lungo lockdown,ha visto suo nipote. E poi la conduttrice di Domenica In ha raccontato le sue emozioni e si è sfogata in un'intervista a Il Giorno: "Erano due mesi e mezzo che non lo vedevo. L' ho incontrato indossando la mascherina, si è un po' spaventato perché non mi aveva mai visto con la protezione. Diciamo che è rimasto un po' sulle sue. Sono rimasta con lui mezz'oretta, naturalmente senza baci, senza abbracci. La gioia di rivederlo anche se a un metro di distanza è stata grandissima", premette. Dunque, le chiedono cosa ne pensi di ciò che aveva detto Ursula von der Leyen, che aveva suggerito agli anziani di stare chiusi in casa fino a dicembre: "Mi sembra una follia. Intanto stiamo e vedere come vanno le cose. Credo che a tutte le età bisogna essere responsabili e prendere le giuste precauzioni". Ma la mitica ...