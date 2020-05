Total War: ELYSIUM porta la serie nel mondo dei card game con un nuovo video gameplay (Di mercoledì 6 maggio 2020) Total War: ELYSIUM, il gioco di carte collezionabili free-to-play ispirato alla celeberrima e pluripremiata serie strategica, si è mostrato in un video che svela le prime immagini di gameplay. Coinvolgente e profondamente tattico, in ELYSIUM giocatori si sfidano dopo aver costruito con abilità il proprio mazzo di carte, per dominare il campo di battaglia e diventare i migliori generali di tutti i tempi. ELYSIUM segna il debutto di Total War in un nuovo genere di videogiochi, conservando però la sua natura strategica che costituisce l'identità della serie da oltre 20 anni. Ambientato a ELYSIUM, la città delle legende, ELYSIUM può contare sulla presenza di una grande varietà di famosi generali storici, ognuno dei quali caratterizzato da uno stile unico: da Napoleone, con le sue fini strategie per il combattimento a distanza, al generale ... Leggi su eurogamer Il card game Total War : ELYSIUM si mostra in un nuovo video gameplay

Total War : Shogun 2 sarà disponibile a titolo gratuito su Steam la prossima settimana

Total War : Shogun 2 sarà presto disponibile gratuitamente su Steam per un periodo di tempo limitato (Di mercoledì 6 maggio 2020)War:, il gioco di carte collezionabili free-to-play ispirato alla celeberrima e pluripremiatastrategica, si è mostrato in unche svela le prime immagini diplay. Coinvolgente e profondamente tattico, ingiocatori si sfidano dopo aver costruito con abilità il proprio mazzo di carte, per dominare il campo di battaglia e diventare i migliori generali di tutti i tempi.segna il debutto diWar in ungenere digiochi, conservando però la sua natura strategica che costituisce l'identità dellada oltre 20 anni. Ambientato a, la città delle legende,può contare sulla presenza di una grande varietà di famosi generali storici, ognuno dei quali caratterizzato da uno stile unico: da Napoleone, con le sue fini strategie per il combattimento a distanza, al generale ...

