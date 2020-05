Torta al cioccolato in 15 minuti e senza cottura! facilissima e squisita

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Unaalin 15? Ebbene si, esiste!da preparare oltre che veloce, richiede soltanto un’oretta in frigorifero per compattarsi. Ha una base di biscotti che può essere anche preparata in anticipo per risparmiare ancora più tempo. I biscotti utilizzati sono i Digestive, ma vanno benissimo anche altri tipi, magari al burro. Se non avete in casafondente ma al latte, va bene lo stesso, l’importante è che lo zucchero venga diminuito salvo non preferiate un sapore più dolce. Non perdiamo tempo e andiamo a vedere come si prepara! Credit fotoalin 15, per 8 persone Ingredienti: Biscotti tipo Digestive, 200 g Burro (a temperatura ambiente), 90/100 gfondente, 250 g Latte intero, 1 L Caglio in bustine, 2 Zucchero, 50 gbianco (per decorare) 100 g Uno stampo da 25 cm ...