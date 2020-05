Torino, preside chiede che il 18enne in carcere per aver ucciso il padre violento possa fare la maturità a distanza. Si attiva il ministero (Di mercoledì 6 maggio 2020) La richiesta è arrivata direttamente dal dirigente scolastico e dal collegio docenti: il 18enne che il 30 aprile ha ucciso a Collegno (Torino) il padre per difendere la madre da un’aggressione ha diritto a fare la maturità a distanza. A chiederlo è stato il preside della scuola Itis Prever di Pinerolo Rinaldo Merlone, insieme al collegio docenti. Il ministero dell’Istruzione, da quanto si apprende, sta verificando se ci sono le condizioni. Il ragazzo si trova attualmente nel carcere delle Vallette. “Abbiamo valutato il curriculum del ragazzo”, ha dichiarato nelle scorse ore il dirigente scolastico. “Ha sempre seguito le lezioni a distanza e ci sono gli elementi per ammetterlo all’esame di Stato. È un diritto garantito dalla Costituzione, a maggior ragione per un ragazzo che si trova in una situazione di disagio, è ... Leggi su ilfattoquotidiano Solo il fato li vinse : l'omaggio del presidente Cairo e di tutto il Torino in ricordo del Grande Torino

