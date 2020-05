Torino, chiuso reparto Covid dell'ospedale Maria Vittoria (Di mercoledì 6 maggio 2020) Completamente vuote le stanze del reparto di chirugia Covid del Maria Vittoria di Torino. Nel video i festeggiamenti dei medici e infermieri dell'ospedale del capoluogo piemontese. "Ce l'abbiamo fatta!!", uno dei messaggi che si accompagna alle immagini. (Lapresse) Redazione  Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Completamente vuote le stanze deldi chirugiadeldi. Nel video i festeggiamenti dei medici e infermieridel capoluogo piemontese. "Ce l'abbiamo fatta!!", uno dei messaggi che si accompagna alle immagini. (Lapresse) Redazione 

VIDEO – L’ospedale Maria Vittoria di Torino ha chiuso il reparto coronavirus: Non ha più pazienti in cura

L’ospedale Maria Vittoria di Torino festeggia la chiusura del reparto coronavirus con un video. Non ha più pazienti in cura e quindi ha deciso di chiudere il reparto. E’ un messaggio di speranza quell ...

L'ospedale Maria Vittoria di Torino festeggia la chiusura del reparto coronavirus con un video. Non ha più pazienti in cura e quindi ha deciso di chiudere il reparto. E' un messaggio di speranza quell ...