Tony Blair | il leader che ha cambiato il Labour Party

Tony Blair è nato il 6 maggio 1953. Il leader laburista è stato premier del Regno Unito dal 1997 al 2007, cambiando la sinistra inglese. Il 6 maggio 1953 nasce a Edimburgo Tony Blair, all'anagrafe Anthony Charles Lynton Blair. Da avvocato a politico Dopo un'infanzia e un'adolescenza trascorse tra la capitale della Scozia e la cittadina di Durham, frequenta la facoltà di legge al St. John's College di Oxford. La scelta della carriera politica non è stata immediata nel giovane Blair. Tony segue inizialmente le orme paterne, esercitando come avvocato nel foro di Londra dal 1976 al 1983. Al suo attivo soprattutto cause industriali e di difesa dei diritti dei lavoratori. Nel 1983, a soli trent'anni, viene eletto al Parlamento nelle fila dei laburisti, segnalandosi come uno degli uomini più a destra all'interno ...

Dopo un’infanzia e un’adolescenza trascorse tra la capitale della Scozia e la cittadina di Durham, frequenta la facoltà di legge al St. John’s College di Oxford. La scelta della carriera politica non ...

Dopo un'infanzia e un'adolescenza trascorse tra la capitale della Scozia e la cittadina di Durham, frequenta la facoltà di legge al St. John's College di Oxford. La scelta della carriera politica non ...