Tomaso Trussardi in versione pony express (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tomaso Trussardi non è uno a cui piace stare con le mani in mano e, quando c’è da rimboccarsi le maniche, non si tira certo indietro. Il settimanale “Chi” l’ha paparazzato mentre si calava in panni del tutto inediti per lui: quelli del pony express per il suo ristorante gourmet a Milano. Con guanti e mascherina come d’obbligo, scorrazza per le vie della città per consegnare a domicilio i menu proposti dalla sua cucina. “Io ho lavorato anche il primo maggio: lo faccio da imprenditore perché ognuno di noi deve sfruttare al meglio quello che ci offrono anche se “poco” a causa di questa terribile pandemia. Se il futuro sarà il delivery o il take away dobbiamo essere pronti. O sarà il collasso. Bisogna pedalare per rialzarsi”, ha detto l’imprenditore al settimanale “Chi”. E ... Leggi su people24.myblog Tomaso Trussardi contro la crisi - pony express di lusso per il suo ristorante

Michelle Hunziker nella bufera - la difesa di Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker offese a Giovanna Botteri - interviene Tomaso Trussardi "pensate di difendere una donna ma ne state bullizzando un'altra"

