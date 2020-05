Tom Cruise lavorera' con la Nasa per il primo film girato nello spazio (Di mercoledì 6 maggio 2020) LOS ANGELES (ITALPRESS) – La Nasa sta lavorando al primo film girato nello spazio che vedra' protagonista Tom Cruise. Lo riferisce Deadline. I dettagli del progetto non si conoscono, ma Jim Bridenstine, amministratore della Nasa ha detto che la pellicola si svolgera' a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Oltre alla Nasa partecipera' alla realizzazione del film anche SpaceX, la compagnia spaziale privata di Elon Musk.(ITALPRESS). L'articolo Tom Cruise lavorera' con la Nasa per il primo film girato nello spazio proviene da Italpress. Leggi su liberoquotidiano Elon Musk pianifica film nello spazio : il protagonista sarà Tom Cruise

