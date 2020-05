Tom Cruise girerà un film sulla stazione spaziale internazionale (Di giovedì 7 maggio 2020) La Nasa ha confermato la collaborazione con Tom Cruise per girare un film, o quantomeno parte di un film, a bordo della stazione spaziale internazionale. "La Nasa - è scritto in una nota - è entusiasta di poter lavorare con Tom Cruise per girare un film a bordo della stazione spaziale internazionale. Abbiamo bisogno di un media così popolare al fine di ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare i piani e le ambizioni della Nasa in realtà".Deadline aveva già fatto sapere che Tom Cruise e SpaceX, la compagnia di Elon Musk, erano in trattative con NASA per realizzare un film d'azione girato nello spazio. Al momento non sono stati diffusi dettagli riguardo la trama ma stando a Deadline sembra non sarà un capitolo della serie Mission: Impossible. Leggi su ilfogliettone Tom Cruise lavorerà con la Nasa per il primo film girato nello spazio

L'ultima follia di Tom Cruise ed Elon Musk è un film nello spazio

Tom Cruise lavorera' con la Nasa per il primo film girato nello spazio (Di giovedì 7 maggio 2020) La Nasa ha confermato la collaborazione con Tomper girare un, o quantomeno parte di un, a bordo della. "La Nasa - è scritto in una nota - è entusiasta di poter lavorare con Tomper girare una bordo della. Abbiamo bisogno di un media così popolare al fine di ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare i piani e le ambizioni della Nasa in realtà".Deadline aveva già fatto sapere che Tome SpaceX, la compagnia di Elon Musk, erano in trattative con NASA per realizzare und'azione girato nello spazio. Al momento non sono stati diffusi dettagli riguardo la trama ma stando a Deadline sembra non sarà un capitolo della serie Mission: Impossible.

ilpost : La NASA e Tom Cruise faranno un film a bordo della Stazione Spaziale Internazionale - Notiziedi_it : Tom Cruise lavorerà con la Nasa per il primo film girato nello spazio - EldaLeBras : RT @ASI_spazio: Nuova “Mission Impossible” per Tom Cruise. L’attore statunitense farà ciò che fino a qualche anno fa sarebbe stato consider… - DMSebastiano : ?? ?? ?? ?????? ..un saluto a @TomCruise e a @SpaceX ! ???? ..sempre Film ché spaccano fà Tom Cruise… - Mr_CAmerica : RT @ASI_spazio: Nuova “Mission Impossible” per Tom Cruise. L’attore statunitense farà ciò che fino a qualche anno fa sarebbe stato consider… -