Those Who Remain | il cupo horror psicologico ha una data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Se anche voi state aspettandoWho(l'di Camel 101), allora sarete lieti di sapere che il gioco ha unadi, lo ha annunciato il team di sviluppo con un nuovo trailer."Al calare della luce, il riflesso del male insorge nella città dormiente di Dormont. Intorno alla città si mormora di alcune sparizioni mentre una crescente paura disagiante e irrazionale inizia a diffondersi e il male diventa un riflesso sgradito per Quelli Che Restano. Certi errore non dovrebbero mai accadere, non quando la tua vita è perfetta - ma accadono. Edward faceva la bella vita, una splendida moglie e una bellissima bambina, ma ora con del whisky in corpo guida nella notte di Dormont per mettere fine al suo segreto - tentando di riparare ai suoi errori. Mentre Edward al Motel Quercia Dorata, ancora non sa che questa notte cambierà il corso ...