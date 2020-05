The Right Stuff su Disney+, la serie prodotta da Leonardo DiCaprio arriverà nell’autunno 2020: trama e teaser (Di mercoledì 6 maggio 2020) Arriva The Right Stuff su Disney+, la serie originale di National Geographic che verrà lanciata dalla piattaforma di streaming questo autunno. Prodotto per National Geographic da Appian Way e Warner Horizon Scripted Television, il prodotto si basa sul romanzo di Tom Wolfe dal titolo La stoffa giusta, un saggio storico sui primi anni del programma spaziale statunitense.Composta da otto episodi, la serie pone lo sguardo su quello che sarebbe diventato il primo “reality show” nella storia degli Stati Uniti. Un gruppo di ambiziosi astronauti e le loro famiglie diventano improvvisamente vere e proprie celebrità, ritrovandosi nel bel mezzo di una competizione che potrebbe ucciderli o renderli immortali. I due uomini al centro della storia sono il Maggiore John Glenn, stimato pilota collaudatore e devoto padre di famiglia dai saldi princìpi, ... Leggi su optimagazine The Right Stuff : Disney+ annuncia il debutto della serie in autunno

The Right Stuff la serie tv National Geographic si sposta su Disney+ e arriva in autunno (video)

James Righton - ex marito Keira Knightley/ Video - che successo con The Performer! (Di mercoledì 6 maggio 2020) Arriva Thesu, laoriginale di National Geographic che verrà lanciata dalla piattaforma di streaming questo autunno. Prodotto per National Geographic da Appian Way e Warner Horizon Scripted Television, il prodotto si basa sul romanzo di Tom Wolfe dal titolo La stoffa giusta, un saggio storico sui primi anni del programma spaziale statunitense.Composta da otto episodi, lapone lo sguardo su quello che sarebbe diventato il primo “reality show” nella storia degli Stati Uniti. Un gruppo di ambiziosi astronauti e le loro famiglie diventano improvvisamente vere e proprie celebrità, ritrovandosi nel bel mezzo di una competizione che potrebbe ucciderli o renderli immortali. I due uomini al centro della storia sono il Maggiore John Glenn, stimato pilota collaudatore e devoto padre di famiglia dai saldi princìpi, ...

TMZ : Eva Longoria, Cardi B Celebrate Cinco De Mayo the Right Way - CBDX61 : Eva Longoria, Cardi B Celebrate Cinco De Mayo the Right Way - pcexpander : The Right Stuff: la serie arriverà su Disney+ in autunno #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity… - FSecure_IT : #WorldPressFreedomDay era domenica, ma continuiamo a celebrarlo: se sei un giornalista, abbiamo il piacere di offri… - CalvinHits : Eva Longoria, Cardi B Celebrate Cinco De Mayo the Right Way -