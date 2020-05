The Last of Us Part II: "io SONO Joel". Troy Baker dalla parte di Naughty Dog (Di mercoledì 6 maggio 2020) SONO giorni complicati per The Last of Us: Part II, un titolo che dopo i leak e gli spoiler si è ritrovato sommerso da critiche e dislike per le ragioni più disparate ma anche per posizioni non Particolarmente semplici da comprendere a pieno.Solo ieri vi abbiamo parlato dell'ondata di dislike che ha colpito il video per celebrare l'entrata in fase gold dell'attesa esclusiva PS4 e oggi siamo tutti in attesa del nuovo trailer che verrà condiviso alle 16:00 italiane. Proprio in occasione dell'annuncio del trailer, il gioco e gli sviluppatori si SONO ritrovati con un sostenitore sicuramente molto gradito e iconico.Troy Baker, voce di Joel e interprete di primissimo piano nel panorama videoludico e non solo (Booker DeWitt in BioShock Infinite, Joker in Batman: Arkham Origins, Sam Drake in Uncharted 4, Higgs in Death Stranding, in futuro Bruce Banner/Hulk in Marvel's ... Leggi su eurogamer Pantheon - Guadagno : grande emozione per rinvenimento lastre

The Last of Us : Part II si mostrerà in un nuovo trailer domani

The Last of Us Part II si mostrerà in un nuovo trailer domani (Di mercoledì 6 maggio 2020)giorni complicati per Theof Us:II, un titolo che dopo i leak e gli spoiler si è ritrovato sommerso da critiche e dislike per le ragioni più disparate ma anche per posizioni nonicolarmente semplici da comprendere a pieno.Solo ieri vi abbiamo parlato dell'ondata di dislike che ha colpito il video per celebrare l'entrata in fase gold dell'attesa esclusiva PS4 e oggi siamo tutti in attesa del nuovo trailer che verrà condiviso alle 16:00 italiane. Proprio in occasione dell'annuncio del trailer, il gioco e gli sviluppatori siritrovati con un sostenitore sicuramente molto gradito e iconico., voce die interprete di primissimo piano nel panorama videoludico e non solo (Booker DeWitt in BioShock Infinite, Joker in Batman: Arkham Origins, Sam Drake in Uncharted 4, Higgs in Death Stranding, in futuro Bruce Banner/Hulk in Marvel's ...

winwinnimong : NA JAEMIN’S HSJSBSJSBS THE ACCURACY THOOOO HAHAHAHAH AND THE LAST ONE TOOOOOO HAHAHAHAHAHA - Eurosport_IT : Quella storia su Scottie Pippen, un inedito 'The Last Dance' ma anche attualità in compagna del mitico Poz, Gianmar… - thrillernordico : Serie TV imperdibile: The last kingdom ( @TheLastKingdom #serietv @NetflixIT ) Una serie televisiva che mi ha catt… - bikevo_official : ????Allenamento all'aria aperta o sul rullo? Con la nostra app #Bikevo puoi scegliere al momento! Ciò che importa è n… - sweetnightngo : oggi é un buon giorno solo perché esce il trailer di the last of us -