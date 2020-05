The Last of Us, online il nuovo trailer del videogioco di successo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rilasciato da pochissimo il trailer del nuovo capitolo del videogioco The Last of Us. Emozionante ed avvincente in perfetto stile Naughty Dog online il teaser trailer del nuovo capitolo del videogioco The Last of Us. Il video pubblicato da poco su YouTube è emozionante ed avvincente in perfetto stile Naughty Dog. L’azienda californiana è rinomata per i suoi titoli. Uno dei suoi ultimo videogame di grandissimo successo è stato l’ultimo capitolo di Uncharted, che ha riscosso grandi apprezzamenti da parte della critica. Il nuovo capitolo del pluripremiato video game riprende l’avventura cominciata qualche anno fa. In un mondo post apocalittico è sempre più serrata la lotta tra vita e morte. L’invasione di zombie sembra non fermarsi. In attesa della data ufficiale di uscita, godiamoci il nuovo trailer rilasciato poco fa. Sicuramente ... Leggi su zon The Last of Us Part 2 - il nuovo trailer racconta la storia di Ellie e Joel

The Last of Us Part II si mostra nel nuovo fantastico trailer dedicato alla storia

The Last of Us : Part II tra leak e spoiler. Libertà creativa e odio - editoriale (Di mercoledì 6 maggio 2020) Rilasciato da pochissimo ildelcapitolo delTheof Us. Emozionante ed avvincente in perfetto stile Naughty Dogil teaserdelcapitolo delTheof Us. Il video pubblicato da poco su YouTube è emozionante ed avvincente in perfetto stile Naughty Dog. L’azienda californiana è rinomata per i suoi titoli. Uno dei suoi ultimo videogame di grandissimoè stato l’ultimo capitolo di Uncharted, che ha riscosso grandi apprezzamenti da parte della critica. Ilcapitolo del pluripremiato video game riprende l’avventura cominciata qualche anno fa. In un mondo post apocalittico è sempre più serrata la lotta tra vita e morte. L’invasione di zombie sembra non fermarsi. In attesa della data ufficiale di uscita, godiamoci ilrilasciato poco fa. Sicuramente ...

PlayStationIT : Ellie ha deciso di farsi giustizia da sola, affrontando le conseguenze fisiche ed emotive dovute alle sue azioni!… - alfredopacino47 : RT @PlayStationIT: Ellie ha deciso di farsi giustizia da sola, affrontando le conseguenze fisiche ed emotive dovute alle sue azioni! #TheLa… - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: The Last of Us: Part II – Sony pubblica il nuovo Official Story trailer - - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: The Last of Us: Part II – Sony pubblica il nuovo Official Story trailer - - Vipdeldivano : È USCITO IL NUOVO TRAILER DI THE LAST OF US ORA MI METTO AD URLARE -