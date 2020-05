“Test molto avanzati, ma non c’è garanzia sui nuovi contagi”, Lineker sulla ripresa della Bundesliga (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Bundesliga si prepara a tornare in campo, si tratta del primo campionato a ripartire tra quelli più importanti in Europa, l’inizio è previsto per la seconda metà del mese di maggio. Gary Lineker, ex stella del calcio inglese ed allenatore ha commentato così attraverso un post pubblicato su Twitter. “Sarà interessante. I loro sistemi di test sono molto avanti rispetto ai nostri, ma non ci sono garanzie che non ci saranno contagi. La Premier League seguirà molto attentamente la situazione”. Coronavirus, il bollettino del 6 maggio: clamoroso boom di guariti! “Andavo in giro con un bozzo nei pantaloni, mi diedero il Viagra”: lo scherzo dei compagni all’ex attaccante Grave incidente domestico per un ex Milan, esplode stufa: ustioni di primo e secondo grado NOME e DETTAGLI L'articolo “Test ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Bundesliga si prepara a tornare in campo, si tratta del primo campionato a ripartire tra quelli più importanti in Europa, l’inizio è previsto per la seconda metà del mese di maggio. Gary, ex stella del calcio inglese ed allenatore ha commentato così attraverso un post pubblicato su Twitter. “Sarà interessante. I loro sistemi di test sonoavanti rispetto ai nostri, ma non ci sono garanzie che non ci saranno contagi. La Premier League seguiràattentamente la situazione”. Coronavirus, il bollettino del 6 maggio: clamoroso boom di guariti! “Andavo in giro con un bozzo nei pantaloni, mi diedero il Viagra”: lo scherzo dei compagni all’ex attaccante Grave incidente domestico per un ex Milan, esplode stufa: ustioni di primo e secondo grado NOME e DETTAGLI L'articolo “Test ...

