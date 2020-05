Terremoto oggi Parma M 2 3 Ingv ultime scosse | nuovo sciame sismico nel parmigiano

SkyTG24 : Terremoto in Grecia, forte scossa di magnitudo 6.6 a Creta - EttorePupulin : RT @vincenzo5151: Quasi mille morti, 45 comuni rasi al suolo. 44 anni fa, il disastroso #terremoto che piegò il Friuli ma non i friulani. '… - isabelsenzala : RT @FURIOHONSELL: 44 anni fa #Friuli fu colpito da devastante #terremoto: fu un'immane tragedia dalla quale seppe uscire con una rinascita.… - isabelsenzala : RT @w_rizzetto: Prima le fabbriche, poi le case e poi le chiese Il 6 maggio ‘76 ha cambiato per sempre il #Friuli:ha saputo rialzarsi sull… - RegionFriulEts : 6 maggio 1976 - 2020, l'anniversario del terremoto. «A RICOSTRUZIONE MATERIALE AVVENUTA OGGI SERVE UN FRIULI RICOST… -

Terremoto oggi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Terremoto oggi