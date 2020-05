Terremoto oggi in Italia 6 maggio 2020 | scossa in provincia di Parma | Tempo reale

(Di mercoledì 6 maggio 2020)Lista Ingv terremoti Ultima ora– Sono raccolte qui intutte le ultime notizie sulle scosse diindi, mercoledì 6: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ore 01,16 –indiUn sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato a Pellegrino Parmense, indi, a una profondità di 7 chilometri. Ore 00,07 –indiUnadiè stata registrata a Fornovo di Taro, indi. Il sisma, di ...

SkyTG24 : Terremoto in Grecia, forte scossa di magnitudo 6.6 a Creta - ginugiola : RT @horowitzvla: Per pianificare la rinascita del #Friuli dopo il terremoto del 6 maggio 1976, mons.Alfredo Battisti,arcivescovo di #Udine,… - bnotizie : Terremoto oggi Marche M 3.6/ Ultime scosse Ingv, forte sisma vicino a Fermo - bnotizie : Terremoto oggi, scossa di 3.6 ad Amandola, si torna a tremare nelle zone terremotate - bnotizie : Terremoto oggi Marche M 3.6/ Ultime scosse Ingv, forte sisma vicino a Fermo -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

Sono due le scosse di terremoto registrate oggi in Italia. Il sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sottolinea come quello di maggiore entità fra i due sia avvenuto nella r ...Ne abbiamo viste molte in questi giorni e tutte ugualmente strazianti. Come non sentire una stretta al cuore vedendo anche solo tutte quelle macerie da cui, inevitabili, emergono gli oggetti di vita, ...