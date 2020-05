Tè Matcha | la pianta miracolosa per pelle e organismo Provatelo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il Tèè una particolare variante delle classiche foglie di Tè. Coltivata in Giappone, questaè usata sin dall’antichità per curare problemi die ripulire l’. Indicato per risolvere molti inestetistmi cutanei è considerato uno dei prodotti in natura più potenti e efficaci per l’uomo. Un vero e proprio elisir di lunga vita! Scopriamo, quindi, come usarlo per avere unaradiosa, liscia e tonica a qualsiasi età. Curiose? Iniziamo! Alla scoperta del Tè: ecco perché è “miracoloso” Una lunga essiccazione delle foglie, ecco la lavorazione capillare che i giapponesi riservono al tè. Tra le sue proprietà, spicca il suo altissimo potere antiossidante, perfetto per mantenersi sane e giovani a lungo. Se assunto con ...