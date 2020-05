Tamponi Napoli, Mertens all’infermiere: “Sono un tuo fan” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono partiti, nella giornata di ieri, i primi Tamponi per coronavirus effettuati ai calciatori del Napoli. Al fine di riprendere, quanto prima e con maggior serenità, gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. L’attaccante degli azzurri, Dries Mertens, ha raccontato l’avvenimento ai microfoni del quotidiano sportivo olandese Voetbalkrant.com. “Un infermiere – ha spiegato il belga – era alla mia porta e si divertiva a vedermi perché sua figlia è una mia grande fan. Gli ho detto. Sono io un tuo fan perché rispetto quello che fai”. “Qual è la cosa più difficile che hai passato? – ha chiesto Mertens all’infermiere che gli ha effettuato il tampone – Lui mi ha risposto ‘Tornare a casa e non poter abbracciare i miei ... Leggi su anteprima24 Tamponi Napoli - Mertens all’infermiere : “Sono un tuo fan”

