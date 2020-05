Tampone negativo, Dybala è guarito (dopo oltre 45 giorni) (Di mercoledì 6 maggio 2020) Stavolta il Tampone è negativo. Paulo Dybala esulta sui social: è guarito. L’attaccante della Juventus ha effettuato, come da protocollo, il doppio Tampone di controllo per il coronavirus ed è risultato negativo. Covid-19, guarito @PauDybala JR https://t.co/uEEC0VhTNX pic.twitter.com/wUcS6dmq13 — JuventusFC (@juventusfc) May 6, 2020 “> Dybala viene da 45 giorni di quarantena. La positività al virus gli era stata diagnosticata – insieme alla fidanzata – il 21 marzo scorso. Finora era rimasto chiuso nella sua casa di Torino. Qualche giorno fa si era diffusa la voce – poi smentita – che anche il quarto Tampone era risultato positivo (addirittura per qualcuno a far girare la notizia sarebbe stato Cristiano Ronaldo, per evitare di tornare a Torino). Ora è ufficiale: l’argentino non più sottoposto al ... Leggi su ilnapolista Ufficiale – Dybala è guarito dal CoViD-19 : negativo il doppio tampone

