Superbonus edilizia: da luglio ristrutturazioni in casa gratis (Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche l’industria del mattone al centro dell’architettura di interventi del Governo per rilanciare l’economia italiana, in una fase 2 dell’emergenza Coronavirus dai contorni ancora molto fluidi e incerti. Da luglio arriverebbe il Superbonus edilizia al 110%, con cui, di fatto, le ristrutturazioni degli immobili sarebbero a costo zero. Superbonus: incentivi sulle ristrutturazioni “green” Il rilancio del Paese passa anche attraverso il piano di incentivi che vedrebbe la luce con il prossimo decreto maggio, quello con cui dovrebbero entrare in gioco nuove misure a sostegno del tessuto produttivo e sociale italiano dopo la fase più cruda dell’emergenza Covid-19. Ecobonus, sisma-bonus, Superbonus al 110% sarebbero una spinta “shock” per rimettere in moto un settore, quello dell’edilizia, immerso nelle sabbie mobili ... Leggi su thesocialpost Decreto maggio - Fraccaro : “Superbonus edilizia al 110% - è svolta storica”

Fraccaro : "Nel Decreto Maggio superbonus al 110%. Sarà svolta per l'edilizia"

