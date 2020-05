Stop dei reality: saltano l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ed il Grande Fratello di Barbara d’Urso (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 2020 a causa del CoronaVirus (ha visto) e vedrà le gambe tagliate a tanti programmi televisivi ed al momento il format che sembrerebbe averci rimesso maggiormente è proprio il reality. Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini è stato chiuso un paio di settimane prima rispetto al previsto, Ballando con le Stelle è slittato alla prossima stagione televisiva ed i provini di X Factor procedono via Skype. Anche il già annunciato Amici Speciali di Maria De Filippi è stato modificato in corso d’opera nonché posticipato di circa due mesi e Tale & Quale Show (a causa della vicinanza obbligatoria dei truccatori ai concorrenti) non si sa se potrà tornare. A loro si aggiungono altri due storici reality show che in questo 2020 non vedranno luce: L’Isola dei Famosi (che secondo gli ultimi rumors sarebbe stata condotta da ... Leggi su bitchyf Coronavirus - il Viminale ai prefetti : “Equilibrio tra applicazione delle norme e benessere dei cittadini. Stop alla comunicazione di riapertura da parte delle aziende - ci sarà un nuovo regime di controlli”

Conte potrebbe annunciare lo stop dei campionati : l’indiscrezione

Ultime Notizie dalla rete : Stop dei Conte propone ai sindacati proroga della Cig e stop ai licenziamenti AGI - Agenzia Italia Cvc punta sulla Serie A

Il colosso del private equity Cvc è pronto a entrare nella Serie A di calcio che si trova ad affrontare una fase di difficoltà dal punto di vista della liquidità a causa dello stop imposto dall’emerge ...

Fase 2 al Tribunale di Napoli solo per i casi con imputati detenuti: scoppia la polemica

A leggere le sei pagine firmate dalla più alta carica del distretto di corte di appello, appaiono chiari due punti: fino al 31 luglio saranno celebrati soprattutto processi con detenuti; mentre il pro ...

