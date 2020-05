Stime Ue | crollo del Pil | debito pubblico Italia al 158 | 9% il doppio di Olanda e

CMelegnano : RT @USConfcommercio: Viste le nostre stime sui consumi e l’impatto di esportazioni e importazioni, il #PIL è previsto ridursi del 7,9%. La… - em_squillante : RT @agenzia_nova: Si stima per il 2020 un crollo dei consumi pari a quasi 84 miliardi di euro, in calo dell’8 per cento rispetto al 2019 #C… - raffaellamucci1 : RT @agenzia_nova: Si stima per il 2020 un crollo dei consumi pari a quasi 84 miliardi di euro, in calo dell’8 per cento rispetto al 2019 #C… - agenzia_nova : Si stima per il 2020 un crollo dei consumi pari a quasi 84 miliardi di euro, in calo dell’8 per cento rispetto al 2… - alcinx : RT @USConfcommercio: Viste le nostre stime sui consumi e l’impatto di esportazioni e importazioni, il #PIL è previsto ridursi del 7,9%. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Stime crollo Le stime Ue: debito pubblico dell’Italia al 158,9%, il doppio di quello di Olanda e Germania Corriere della Sera Agriturismi in ginocchio, perdite da 1 miliardo nel 2020

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver raggiunto la cifra record di 13,4 milioni di pernottamenti nel 2018, il comparto agrituristico italiano fa i conti con una crisi di fatturato senza precedenti. Le stime Is ...

Coronavirus in Fvg, crisi da 2,2 miliardi di euro nel terziario: sono a rischio 23 mila posti di lavoro

Da Pozzo: «Riaprire negozi e bar per scongiurare uno scenario da incubo». Potrebbero andare in fumo tra le 6mila e le 9 mila imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei s ...

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver raggiunto la cifra record di 13,4 milioni di pernottamenti nel 2018, il comparto agrituristico italiano fa i conti con una crisi di fatturato senza precedenti. Le stime Is ...Da Pozzo: «Riaprire negozi e bar per scongiurare uno scenario da incubo». Potrebbero andare in fumo tra le 6mila e le 9 mila imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei s ...