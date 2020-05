Star Wars: il film di Taika Waititi sarà il primo capitolo scritto con una donna in 40 anni (Di mercoledì 6 maggio 2020) Grandi cambiamenti in vista per Star Wars, quello firmato da Taika Waititi sarà il primo film della saga diretto da un regista di colore e scritto da una donna in 40 anni. La saga di Star Wars abbraccia le istanze del nuovo millennio con l'arrivo di Taika Waititi alla regia, primo cineasta di colore del franchise, ma sarà anche il primo film scritto da una donna in 40 anni. Waititi firmerà, infatti, il progetto insieme a Krysty Wilson-Cairns. Dopo aver inizialmente negato il suo coinvolgimento, Taika Waititi ha celebrato lo Star Wars Day annunciando che dirigerà il prossimo capitolo della saga di Star Wars. Emergenze permettendo, il film potrebbe arrivare nei cinema entro il 2022, ma del progetto in questione si sa ben poco. Il film però segna due momenti importanti nella ... Leggi su movieplayer Star Wars VII Il risveglio della forza film stasera in tv 6 maggio : cast - trama - streaming

