“Sport”, il giocatore rompe con il proprio club: c’è l’assalto della Juve! (Di mercoledì 6 maggio 2020) RAKITIC JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Sport“, il Barcellona e Rakitic sarebbero arrivati ormai alla fine della loro storia d’amore. Il centrocampista avrebbe confermato la sua voglia di lasciare il club blaugrana, ma il club non vorrebbe assecondare le sue richieste prima di aver ricevuto un’offerta congrua che possa confermare la sua possibile cessione. Rakitic Juventus, Paratici osserva interessato La Juventus osserva interessata. E’ chiaro che Rakitic rappresenti un obiettivo concreto della società bianconera, anche se non di prima fascia. Paratici potrebbe insistere proponendo ancora una volta un possibile scambio con Bernardeschi, ma tutto dipenderà delle strategie bianconere. Leggi anche:Calciomercato Juventus, nuova strategia per arrivare a Koulibaly Detto questo, Rakitic potrebbe vestire bianconero ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 6 maggio 2020) RAKITIC JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Sport“, il Barcellona e Rakitic sarebbero arrivati ormai alla fineloro storia d’amore. Il centrocampista avrebbe confermato la sua voglia di lasciare ilblaugrana, ma ilnon vorrebbe assecondare le sue richieste prima di aver ricevuto un’offerta congrua che possa confermare la sua possibile cessione. Rakitic Juventus, Paratici osserva interessato La Juventus osserva interessata. E’ chiaro che Rakitic rappresenti un obiettivo concretosocietà bianconera, anche se non di prima fascia. Paratici potrebbe insistere proponendo ancora una volta un possibile scambio con Bernardeschi, ma tutto dipenderà delle strategie bianconere. Leggi anche:Calciomercato Juventus, nuova strategia per arrivare a Koulibaly Detto questo, Rakitic potrebbe vestire bianconero ...

