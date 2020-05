Spadafora: “Auspichiamo ripresa campionati, ma ad oggi non possiamo dare date certe” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La posizione di Vincenzo Spadafora sembra essere cambiata nei confronti del calcio. Dopo lo strafalcione di domenica sera, seguito da qualche “richiamo”, il Ministro dello Sport ha iniziato ad utilizzare una strada più vicina alla “mediazione”. Alle parole di ieri al Corriere della Sera ed a Rai Uno sono seguite quelle di oggi alla Camera. “Quello che serve – ha detto – è avere sempre in primo piano la tutela della salute, nell’interesse di tutti i cittadini italiani. La Road map resta valida: 4 maggio ripresa allenamenti individuali e anche di squadra, ma a livello singolo. Un percorso validato dal Comitato tecnico scientifico. Il 18 maggio, questa ripresa avverrà con le medesime modalità per gli allenamenti”. “Per il calcio è stato ritenuto però di fare approfondimenti dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 maggio 2020) La posizione di Vincenzosembra essere cambiata nei confronti del calcio. Dopo lo strafalcione di domenica sera, seguito da qualche “richiamo”, il Ministro dello Sport ha iniziato ad utilizzare una strada più vicina alla “mediazione”. Alle parole di ieri al Corriere della Sera ed a Rai Uno sono seguite quelle dialla Camera. “Quello che serve – ha detto – è avere sempre in primo piano la tutela della salute, nell’interesse di tutti i cittadini italiani. La Road map resta valida: 4 maggioallenamenti individuali e anche di squadra, ma a livello singolo. Un percorso validato dal Comitato tecnico scientifico. Il 18 maggio, questaavverrà con le medesime modalità per gli allenamenti”. “Per il calcio è stato ritenuto però di fare approfondimenti dal ...

