Space Force, la serie tv comedy con Steve Carell arriva su Netflix - (Di mercoledì 6 maggio 2020) Niccolò Sandroni Steve Carell torna in una serie tv esilarante con Space Force. Firmata da Greg Daniels, creatore di The Office, è uno dei titoli di punta di maggio Preparatevi a ridere con Space Force, la prossima serie tv comedy di Netflix che riunisce Steve Carell e Greg Daniels dopo il successo di The Office. Space Force, la trama Mark R. Naird è un pilota pluridecorato e generale dell’aeronautica statunitense. Convocato per un avanzamento di carriera, nella speranza di essere messo a capo dell’aeronautica, gli viene invece affidata la guida di una nuova divisione delle forze armate a stelle e strisce deputata alla conquista dello spazio, la Space Force. Il generale Mark R. Naird accetta quindi il compito assegnatogli dalla Casa Bianca e si trasferisce con la famiglia in una base in Colorado dove dovrà confrontarsi con scienziati e ... Leggi su ilgiornale Space Force - su Netflix arriva la nuova comedy con Steve Carell (Video)

Space Force : il teaser della nuova serie Netflix con Steve Carell

Teaser di Space Force su Netflix - dai creatori di The Office : Steve Carell guida un team di bizzarri astronauti (Di mercoledì 6 maggio 2020) Niccolò Sandronitorna in unatv esilarante con. Firmata da Greg Daniels, creatore di The Office, è uno dei titoli di punta di maggio Preparatevi a ridere con, la prossimatvdiche riuniscee Greg Daniels dopo il successo di The Office., la trama Mark R. Naird è un pilota pluridecorato e generale dell’aeronautica statunitense. Convocato per un avanzamento di carriera, nella speranza di essere messo a capo dell’aeronautica, gli viene invece affidata la guida di una nuova divisione delle forze armate a stelle e strisce deputata alla conquista dello spazio, la. Il generale Mark R. Naird accetta quindi il compito assegnatogli dalla Casa Bianca e si trasferisce con la famiglia in una base in Colorado dove dovrà confrontarsi con scienziati e ...

NetflixIT : Cinquant'anni fa l'uomo arrivò sulla luna. E ora Steve Carell dovrà portarcelo una seconda volta. Space Force, una… - ci0feca : ho visto il trailer di space force e sembra promettente unico motivo per cui non accoglierò la fine di maggio esclu… - Screenweek : #SteveCarell ha creato con #GregDaniels una nuova serie comica per @NetflixIT si tratta di #SpaceForce in uscita il… - playblog_it : Guarda il primo trailer di Space Force di Netflix con Steve Carell di The Office ? - Anastasia0808 : RT @NetflixIT: Cinquant'anni fa l'uomo arrivò sulla luna. E ora Steve Carell dovrà portarcelo una seconda volta. Space Force, una nuova ser… -