Spaccio | ricettazione e droga nascosta | “Alto Impatto” nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMelito di Napoli (Na) – Due persone arrestate per, sette denunciati pere trecento grammi di hashish divisi in duecentoquindici dosi. È questo il bilancio complessivo dell’ultima operazione di Alto Impatto dei Carabinieri a Melito, in provincia di Napoli. Proprio i Carabinieri della tenenza di Melito, insieme a quelli del nucleo Cinofili di Sarno, hanno arrestato un 26enne ed un 38enne (quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine): i due dovranno rispondere a detenzione di stupefacenti a fini die resistenza a pubblico ufficiale. I due hanno risposto all’alt dei militari con la fuga. Inseguiti, si sono arresi solo dopo un frontale con una pattuglia che arrivava dal senso opposto di marcia. Avevano lanciato dal finestrino della vettura una bustina contenente 40 grammi di cocaina, poi ...