Sorpasso inglese per vittime da Covid-19 | frutto di scelte contraddittorie

(Di mercoledì 6 maggio 2020) I decessi ufficiali per coronavirus nel Regno Unito rilevati dal Ministero della salute britannico hanno superato quelli ufficiali dell’Italia rilevati dalla Protezione civile e dal nostro Ministero della Salute. Infatti, il 5 maggio l’Italia ha fatto registrare un incremento di 236 nuovi decessi per-19, il che ha portato il nostro totale a 29.315 morti contro i 29.427 decessi conteggiati alla stessa data nel Regno Unito, dopo che in questo paese vi era stato un ulteriore forte aumento di 693 decessi nelle ultime 24 ore. La Gran Bretagna ci ha dunque sopravanzati in Europa nel triste primato del numero di persone che hanno perso la vita a causa del virus venuto dalla Cina. Ciò è avvenuto nonostante la pandemia abbia colpito il Regno Unito con quasi due settimane di ritardo rispetto a noi, offrendo al governo britannico un prezioso margine di tempo ...