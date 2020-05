"Sono un gay mancato". Battutaccia-horror di Povia, Caterina Balivo lo massacra: volano parole grosse (Di mercoledì 6 maggio 2020) Altra gaffe per Povia, il cantautore che era ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1 nella puntata del 6 maggio. Un discreto scivolone sugli omosessuali. Povia, infatti, stava pulendo casa con spray e strofinaccio, rivelando di essere "fissato" con le faccende domestiche. Peccato che a stretto giro abbia aggiunto: "Sì, lo so, Sono un gay mancato". Insomma, fare i lavori in casa, per Povia, sarebbe prerogativa degli omosessuali. Parole che non Sono piaciute alla Balivo, che inizialmente non aveva compreso la battuta, per poi essere richiamata da un autore della trasmissione. Quindi, la reprimenda: "Hai detto un'altra cretinata. Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt'altro". Povia ha provato a smorzare la tensione: "Faccio soltanto battute". Ma la Balivo ha rincarato la dose: ... Leggi su liberoquotidiano Vieni da Me - Povia ci è cascato di nuovo : «Pulisco casa - sono un gay mancato». Balivo lo silura : «Hai detto un’altra cretinata»

Povia a Vieni da Me : “mi piace fare le pulizie - sono un gay mancato” e Caterina Balivo va su tutte le furie

IlContiAndrea : #Povia a #Vienidame: “Amo le pulizie, io sono fissato con questo. Sono un gay mancato” Si sa benissimo lui chi è,… - SirDistruggere : Ratzinger ci fa sapere che le “Nozze gay e l’aborto sono segni dell’Anticristo”, mai mezza parola sui preti pedofili. - trash_italiano : Povia a Vieni da Me: 'mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato'. Caterina Balivo si infuria - CosciAlessandra : @IlContiAndrea Quindi i gay sono tutti fissati con le pulizie ? - _Call_Me_Liv : RT @DarkLadyMouse: #Povia: 'Amo fare le pulizie, sono un gay mancato'. In compenso come ominide è perfettamente realizzato. -