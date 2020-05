‘Sono stanco di stare dentro casa’ ed evade per la quarta volta dai domiciliari: arrestato 59enne (Di mercoledì 6 maggio 2020) I Carabinieri della Stazione di Fiano Romano hanno arrestato in flagranza di reato un 59enne di Civitella San Paolo per il reato di evasione. L’uomo, che sta scontando la pena in regime di detenzione domiciliare per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è stato rintracciato nella propria abitazione durante un controllo dei militari della Stazione, per cui sono subito scattate le ricerche dell’evaso che è stato poi sorpreso per le vie del paese, incurante oltre che della sua condizione di detenuto domiciliare anche dei divieti di circolazione, se non per valide ragioni, imposti dall’emergenza sanitaria in corso. E’ già la quarta volta che il 59enne viene trovato all’esterno della propria abitazione: ad ottobre, infatti, sempre i Carabinieri di Fiano Romano lo avevano sorpreso in giro per le vie del paese e lo avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta ‘Sono stanco di stare dentro casa’ ed evade dai domiciliari : arrestato 59enne

