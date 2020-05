Sonia Bruganelli | la foto scatena un putiferio | “Inappropriato e inopportuno”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 6 maggio 2020)è stata nuovamente accusata di ostentare il lusso su Instagram per aver postato ladi un nuovo acquisto a tema Topolino. In questi anniha fatto il callo ad accuse in alcuni casi pretestuose in altri semplicemente dettate dall’invidia. La bella moglie di Paolo Bonolis, infatti, è stata presa di … L'articolo, laun: “Inappropriato e inopportuno” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com