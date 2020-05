Sondaggi politici Ipsos | 55% italiani approva prudenza fase 2

(Di mercoledì 6 maggio 2020): 55%2 Il 55% deglipromuove la2 del governo. A sostenerlo sono iper Di Martedì, andati in onda il 5 maggio. Un quarto degli intervistati ammette che si sarebbe aspettato più coraggio da parte dell’esecutivo mentre l’11% ritiene che si sarebbe dovuto aspettare più tempo prima di riaprire alcune attività. D’altronde, c’è ancora una cospicua parte della popolazione che ha paura di essere contagiata dal coronavirus (44%). Poco più di un italiano su due afferma invece di non aver paura del contagio. Ihanno chiesto agli intervistati quali sono secondo loro i luoghi dove è più alto il rischio di contagio. Il 57% indica il trasporto pubblico, il 19% il supermercato, il 9% i piccoli negozi, il 6% ...

fanpage : Crolla la fiducia a Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos. - LegaSalvini : SONDAGGI, TUTTI CONTRO CONTE: UN ELETTORE SU DUE VUOLE ELEZIONI DOPO IL CORONAVIRUS - Agenzia_Italia : Continua il calo della Lega nei sondaggi. Il centrodestra cede mezzo punto alla maggioranza - Ale74terni : RT @fanpage: Crolla la fiducia a Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos. - Serenel73 : RT @fanpage: Crolla la fiducia a Matteo Salvini. Sondaggio Ipsos. -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Il 55% degli italiani promuove la fase 2 del governo. A sostenerlo sono i sondaggi politici Ipsos per Di Martedì, andati in onda il 5 maggio. Un quarto degli intervistati ammette che si sarebbe aspett ...L’Italia si scopre sempre meno europeista in questo tempo difficile dominato dall’emergenza coronavirus. A testimoniarlo uno studio del CISE, nel quale gli italiani avanzano verso l’euroscetticismo e ...