Sirt, ecco i segreti della dieta miracolosa che ha fatto perdere 30 chili a Adele (Di giovedì 7 maggio 2020) Si chiama “Sirt, la dieta del gene magro” l’ultima miracolosa scoperta dei due nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, autori dell’omonimo libro. La loro dieta ha permesso a Adele di perdere ben 30 chili in un anno senza rinunciare a mangiare e soprattutto a mangiare le cose che più ci piacciono. Leggi su iltempo Adele - la trasformazione della cantante : ha perso 30 chili con la dieta Sirte - ecco come

Adele dimagrita 30 kg : la dieta Sirt il suo segreto - ecco cos’è

Adele dimagrita 30 kg : la dieta Sirt il suo segreto - ecco cos’è (Di giovedì 7 maggio 2020) Si chiama “, ladel gene magro” l’ultimascoperta dei due nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, autori dell’omonimo libro. La loroha permesso adiben 30in un anno senza rinunciare a mangiare e soprattutto a mangiare le cose che più ci piacciono.

oscarvalle1984 : RT @tempoweb: Sirt ecco i segreti della #dieta miracolosa che ha fatto perdere 30 chili a #Adele - tempoweb : Sirt ecco i segreti della #dieta miracolosa che ha fatto perdere 30 chili a #Adele - francobus100 : Adele, la trasformazione della cantante: ha perso 30 chili con la dieta Sirt, ecco come - infoitcultura : Adele, la trasformazione della cantante: ha perso 30 chili con la dieta Sirt, ecco come - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: LA CANTANTE - Adele ha perso 30 chili con la dieta Sirt, ecco come -