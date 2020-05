Silvestroni: Regione Lazio, vergognosa burocrazia tamponi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “L’incompetenza e la burocrazia durante la pandemia non puo’ essere tollerata.Da ieri nella Regione Lazio del presidente Zingaretti, i medici di famiglia, con una burocrazia da fare impazzire, possono richiedere il tampone per i loro assistiti. La procedura consiste nella compiLazione di un modulo di 5 pagine con richiesta di informazioni dettagliatissime che verra’ inviato e vagliato da due strutture della Asl prima di ricevere l’eventuale ok ad effettuare il tampone. I pazienti potrebbero letteralmente non sopravvivere alle lungaggini burocratiche della sanita’ laziale”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni. Leggi su romadailynews Silvestroni : Regione Lazio deve sostenere Nerola (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “L’incompetenza e ladurante la pandemia non puo’ essere tollerata.Da ieri nelladel presidente Zingaretti, i medici di famiglia, con unada fare impazzire, possono richiedere il tampone per i loro assistiti. La procedura consiste nella compine di un modulo di 5 pagine con richiesta di informazioni dettagliatissime che verra’ inviato e vagliato da due strutture della Asl prima di ricevere l’eventuale ok ad effettuare il tampone. I pazienti potrebbero letteralmente non sopravvivere alle lungaggini burocratiche della sanita’ laziale”. Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco

