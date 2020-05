“Sicura che si può?!”. E Antonella Clerici, la regina della cucina, lascia tutti a bocca aperta. Cosa è successo (Di mercoledì 6 maggio 2020) Antonella Clerici ancora in cucina, pronta a non tradire le aspettative dei suoi numerosissimi follower. Ha ancora tante ricette da estrarre dal suo scrigno dei tesori culinari. Antonella Clerici, grande sostenitrice della cucina biologica, continua a dispensare consigli sempre molto utili per un menù naturale, semplice e originale. Quella di oggi ha sorpreso tutti, con un ingrediente ‘principe’ che rende il piatto proposto dalla Clerici ancora più stuzzicante. “Manine nei fiori di acacia pronti per la pastella”, così recita la didascalia al video pubblicato sul profilo Instagram della conduttrice dai riccioli dorati e dal sorriso sempre rassicurante. Occhi luminosi e maniche rimboccate, Antonella Clerici continua a essere la reginetta delle dirette social a tema culinario. Ha provato a ‘sfidarla’ persino Elisa Isoardi ma in fondo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 maggio 2020)ancora in, pronta a non tradire le aspettative dei suoi numerosissimi follower. Ha ancora tante ricette da estrarre dal suo scrigno dei tesori culinari., grande sostenitricebiologica, continua a dispensare consigli sempre molto utili per un menù naturale, semplice e originale. Quella di oggi ha sorpreso, con un ingrediente ‘principe’ che rende il piatto proposto dallaancora più stuzzicante. “Manine nei fiori di acacia pronti per la pastella”, così recita la didascalia al video pubblicato sul profilo Instagramconduttrice dai riccioli dorati e dal sorriso sempre rassicurante. Occhi luminosi e maniche rimte,continua a essere la reginetta delle dirette social a tema culinario. Ha provato a ‘sfidarla’ persino Elisa Isoardi ma in fondo ...

