Siamo alla farsa, Conte cambia nome al decreto: invece di aprile, si chiama maggio. Il resto si vedrà (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il decreto aprile non vede ancora la luce. E ora è stato ribattezzato decreto maggio. Siamo di fronte all’ennesima farsa del governo. Il provvedimento che deve accompagnare la fase 2 del coronavirus con le nuove misure per contrastare l’emergenza economica è ancora in alto mare. E il governo è nel caos più assoluto, le tensioni sono altissime. Dl maggio, tanti i nodi da sciogliere Ma ecco alcuni Contenuti della bozza del decreto. Il valore complessivo di cui si discute è di 155 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e 55 miliardi in termini di indebitamento, che è la somma per cui è stato chiesto lo scostamento di bilancio. Dl maggio: i nodi da sciogliere Sono tanti i nodi ancora da sciogliere. Tra questi il tema all’ennesima sanatoria di immigrati irregolari. Il ministro dell’Agricoltura Bellanova ha ... Leggi su secoloditalia Le Regioni vogliono aprire prima Zaia : "Noi siamo già alla fase 3"

Brasile - i militari prendono le distanze da Bolsonaro : "Siamo sempre dalla parte della democrazia"

La fine del lockdown e la ripresa delle attività a partire dal 4 maggio hanno sollevato non pochi dubbi su cosa fare e come comportarsi riguardo l'infezione da coronavirus, in allentamento ma purtropp ...

Non siamo tutti uguali di fronte alla pandemia e in gran parte questa disuguaglianza può essere letta attraverso le lenti del digital divide. Una ricerca del Capgemini Research Institute ne conferma l ...

