Shady Habash, Procura egiziana: “Il regista 22enne è morto dopo aver bevuto per sbaglio un sorso di alcol disinfettante” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Non un atto dimostrativo, come si era ipotizzato in un primo momento, ma un semplice errore. La Procura generale egiziana ha fornito la propria versione dei fatti sulla morte di Shady Habash, il regista 22enne deceduto dentro il carcere per prigionieri politici di Tora, dove è recluso anche Patrick George Zaki, nel quale si trovava da più di due anni per un videoclip satirico che prendeva in giro il presidente Abdel Fattah al-Sisi. Una versione, quella dei Procuratori, che però rivela, nel migliore dei casi, una sottovalutazione del rischio per la salute del giovane che, a loro dire, avrebbe ingerito per sbaglio una miscela di acqua e alcol disinfettante per le mani, in dotazione alla struttura per prevenire i contagi da coronavirus, segnalandolo al medico del carcere. Secondo il racconto della Procura, fu proprio Habash a rivelare “al medico della prigione ... Leggi su ilfattoquotidiano Egitto - sulla morte di Shady Habash l’ipotesi atto dimostrativo : “Forse ha ingerito detersivo. Limite detenzione era scaduto da due mesi”

