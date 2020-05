Serie A: si può ripartire il 12 giugno, dubbi su recuperi del 25° turno (Di mercoledì 6 maggio 2020) La Serie A potrebbe ripartire il 12 giugno. Nelle ultime ore ci sono stati numerosi contatti tra la Lega Calcio e la Figc. Ancora incertezza sui recuperi del 25° turno La Serie A vuole ripartire ad ogni costo. Questa è la volontà dei club, delle federazioni e della Lega Calcio. Nelle ultime ore ci sono stati numerosi contatti tra la Lega e la Figc per ipotizzare una data di ripartenza a giugno. Visto e considerato che da appena due giorni sono consentiti gli allenamenti individuali, e che prima del 18 non se ne parla per le sedute in gruppo, la data più realistica corrisponde al 12 giugno. Infatti, considerando le due-tre settimane richieste dai club per svolgere gli allenamenti in gruppo e far tornare i giocatori al ritmo partita, sembra improbabile che si possa ricominciare ai primi di giugno. Si ripartirebbe da dove ci si era fermati, ovvero dalla ... Leggi su zon Serie A - parla il vice-presidente dell’Aic : “Il nostro mondo può convivere con il virus?”

